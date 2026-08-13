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OUT
4番 Ｒ・カストロ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 ピッチャーライナー 3アウト
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OUT
7番 岸 潤一郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 山村 崇嘉 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 中村 剛也 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
4番 古賀 悠斗 ライトフライ 2アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 平沢 大河 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 五十幡 亮汰 センターフライ 3アウト
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OUT
8番 奈良間 大己 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 見逃し三振 1アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 ピッチャーライナー 3アウト
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OUT
西1-3日
9番 Ａ・カナリオ ライトヒット 西武得点！ 西 1-3 日 ランナー：1、2塁
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OUT
8番 源田 壮亮 ライトヒット 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
7番 岸 潤一郎 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 山村 崇嘉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 中村 剛也 サードゴロ 1アウト
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6番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト
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OUT
西0-3日
5番 郡司 裕也 ライトホームラン 日本ハム得点！ 西 0-3 日
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OUT
西0-1日
1塁ランナーＲ・カストロ 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
西0-1日
3塁ランナー水野 達稀 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｒ・カストロ ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 水野 達稀 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 古賀 悠斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 平沢 大河 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 1アウト
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