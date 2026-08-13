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2026.08.13 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
西武西 0 1 0 0 1 4 0
日本ハム 3 0 0 0 3 2 0
  • OUT

    4番 Ｒ・カストロ セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 源田 壮亮 ピッチャーライナー 3アウト

  • OUT

    7番 岸 潤一郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 山村 崇嘉 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 中村 剛也 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    4番 古賀 悠斗 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    2番 平沢 大河 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 五十幡 亮汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    8番 奈良間 大己 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ピッチャーライナー 3アウト

  • OUT

    西1-3日

    9番 Ａ・カナリオ ライトヒット 西武得点！ 西 1-3 日 ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 ライトヒット 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 岸 潤一郎 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 山村 崇嘉 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 中村 剛也 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 吉田 賢吾 空振り三振 3アウト

  • OUT

    西0-3日

    5番 郡司 裕也 ライトホームラン 日本ハム得点！ 西 0-3 日

  • OUT

    西0-1日

    1塁ランナーＲ・カストロ 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    西0-1日

    3塁ランナー水野 達稀 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｒ・カストロ ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 水野 達稀 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 有薗 直輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 古賀 悠斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 平沢 大河 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 1アウト

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