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2026.08.13 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 1 0 0 1 2 3 0
中日 1 0 0 0 1 2 0
  • OUT

    5番 石川 昂弥 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 上林 誠知 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 三森 大貴 センターフライ 3アウト

  • OUT

    6番 宮下 朝陽 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    Ｄ2-1中

    5番 宮﨑 敏郎 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-1 中 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 金丸 夢斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 木下 拓哉 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー度会 隆輝 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 深沢 鳳介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 古市 尊 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 高橋 周平 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 板山 祐太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    7番 三森 大貴 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    6番 宮下 朝陽 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-1中

    3番 上林 誠知 右中間ホームラン 中日得点！ Ｄ 1-1 中

  • OUT

    2番 村松 開人 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン サードライナー 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-0中

    3番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 中

  • OUT

    2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト

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