「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 3アウト
-
OUT
4番 細川 成也 見逃し三振 2アウト
-
OUT
3番 上林 誠知 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
7番 三森 大貴 センターフライ 3アウト
-
OUT
6番 宮下 朝陽 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
-
OUT
Ｄ2-1中
5番 宮﨑 敏郎 ライト犠牲フライ ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-1 中 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ライトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 筒香 嘉智 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
1番 福永 裕基 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
9番 金丸 夢斗 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 木下 拓哉 レフトフライ 1アウト
-
OUT
2番 牧 秀悟 レフトフライ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー度会 隆輝 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
1番 度会 隆輝 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
9番 深沢 鳳介 空振り三振 2アウト
-
OUT
8番 古市 尊 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
7番 高橋 周平 サードゴロ 3アウト
-
OUT
6番 板山 祐太郎 空振り三振 2アウト
-
OUT
5番 石川 昂弥 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
7番 三森 大貴 サードファウルフライ 3アウト
-
OUT
6番 宮下 朝陽 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
-
OUT
4番 細川 成也 空振り三振 3アウト
-
OUT
Ｄ1-1中
3番 上林 誠知 右中間ホームラン 中日得点！ Ｄ 1-1 中
-
OUT
2番 村松 開人 センターフライ 2アウト
-
OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン サードライナー 3アウト
-
OUT
Ｄ1-0中
3番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 中
-
OUT
2番 牧 秀悟 サードゴロ 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.