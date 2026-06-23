J:COMは、まち歩きイベント「日本遺産 物語めぐり～八王子・桑都物語編～」を7月19日に東京都八王子市で開催すると発表した。日本遺産オフィシャルパートナーとしての初の取り組みで、夏休みシーズンに合わせ若年層やファミリー層に日本遺産への理解と関心を深めてもらうことを目的とする。

八王子の日本遺産イメージ

日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。J:COMは地域に根ざしたメディア・サービス基盤を生かし、文化資源の魅力発信と体験機会の創出に取り組んでいるとしている。

今回のテーマは、日本遺産ストーリー「霊気満山 高尾山 ～人々の祈りを紡ぐ桑都物語～」。日本遺産「桑都物語」推進協議会の協力のもと、歴史・文化・自然が融合する「桑都・八王子」の魅力を巡るデジタルスタンプラリーを実施する。参加者は自分のペースでまちを歩きながら日本遺産のストーリーに触れることができ、集めたスタンプ数に応じてオリジナルハンディファンや八王子の名産品が進呈されるとのことだ。

当日は、八王子繊維貿易館で開催するオープニングイベントで、岡山県高梁市の日本遺産ストーリー構成文化財である「備中神楽」に造詣が深い、お笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるさんを迎え、有識者とのトークショーを行う。

東京ホテイソンのたけるさん

イベント全体の開催時間は10時～16時で、荒天時は中止する。まち歩きは10時に受付を開始し、受付会場はえきまえテラス特設テント（東京都八王子市旭町）。事前申込は不要で、当日の受付のみで参加できる。

オープニングイベント（トークショー）は11時開場、11時45分開演で、会場は八王子繊維貿易館（八王子織物工業組合）2階講堂（東京都八王子市八幡町）。参加は先着順で、申込フォームから受け付ける。定員は200人（予定）。定員になり次第、受付を終了する。

詳細はイベント特設ページを参照のこと。

J:COMは本イベントを起点に、他の地域のストーリーをテーマとした「日本遺産 物語めぐり」をシリーズとして展開し、今後も日本遺産の魅力発信を通じて地域社会の持続的な発展に貢献していくとしている。