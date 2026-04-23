J:COMは4月22日、阪神甲子園球場で5月2日に開催される「阪神タイガース 対 読売ジャイアンツ」戦に協賛し、「J:COM光 デー」を実施すると発表した。試合前の始球式には、フィギュアスケーターの坂本花織さんが登場する。

坂本さんは、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートで銀メダルを獲得。2026年3月の世界選手権では日本人最多となる4度目の優勝を果たし、2025-2026シーズン限りで引退した。

兵庫県神戸市出身で阪神タイガースファンの坂本さんは、これまでの感謝の気持ちを込めた背番号「39」（Thank you）のユニフォームを着用してマウンドに立つ。

2025シリーズ阪神タイガース公式戦の様子

当日は、事前に選ばれた小学生による阪神タイガース選手への花束贈呈や、イニング間イベントへの参加も予定されている。

球場外周「ミズノスクエア」J:COMブースでは、「MY J:COM アプリ」をその場でダウンロードすると「J:COM×阪神タイガースオリジナルノベルティ」や「阪神タイガース公式グッズ」等を抽選でプレゼント（11:00～14:00、プレゼントがなくなり次第終了）。

同ブースや球場入場門で配布するJ:COMの案内に記載のアンケートに回答すると「阪神タイガース公式グッズ」等が抽選で当たるキャンペーンも実施する（回答期間：5月2日12:00～5月10日23:59）。

来場者プレゼントとして用意された阪神タイガース公式グッズ

阪神タイガースのシルバーパートナーでもあるJ:COMは、地域に根差した企業として、協賛試合などを通じてスポーツや地域社会の活性化に取り組んでいる。なお、天候等の事情によりイベントの内容が変更または中止となる場合は、阪神タイガースの公式サイトにてアナウンスされる。

J:COM光 デーで行われた花束贈呈の様子