ファミリーマートは6月23日、「FAMIMA CAFÉ」のフラッペから、果実感を楽しめる新ラインアップ「味わうごほうびフルーツシリーズ」第1弾「メロンフラッペ」(380円)を全国のファミリーマートで発売した。

赤肉メロン果肉と青肉メロン果汁の2種類のメロンを組み合わせた一品。メロン果肉入りソースは、果肉感と芳醇な香りが特長の赤肉メロンを使用することで、メロンのごろごろ食感と甘い香りを楽しむことができる。

アイス部分には、さわやかな味わいが特徴の青肉メロンを果汁として使用した。この青肉メロン果汁はメロンのジューシーな甘さを引き出すために、収穫後に追熟させた完熟メロンを使っている。果汁と果肉を合わせて23%配合し(ミルクを注ぐ前の割合)、メロンのジューシーさを感じられる一杯。

同シリーズは、"まるで果実をかじったような味わい"をテーマに、果汁・果肉比率にこだわり、素材本来のみずみずしさや香り、食感を楽しめる"ごほうび感"のあるフラッペに仕上げた。メロンフラッペを皮切りに、「ストロベリーフラッペ」「シャインマスカットフラッペ」「ピーチフラッペ」「マンゴーフラッペ」(いずれも380円)の全5種類を数量限定(ストロベリーを除く)で発売する。夏に向けて約2週間ごとに新フレーバーが登場する。