ファミリーマートは6月23日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。

伊藤園「お〜いお茶 緑茶 600ml」「お〜いお茶 濃い茶 600ml」を買うと「お〜いお茶 緑茶 600ml」「お〜いお茶 濃い茶 600ml」がもらえる(ホットは対象外)

期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。

第1週の発券対象期間は6月23日～29日、引換対象期間は6月30日AM7:00～7月6日。夏にぴったりの「お～いお茶」といった飲料のほか、新商品の「明治 アーモンドチョコレートポケットパック」などが対象となる。