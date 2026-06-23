フジテレビの堀池亮介アナウンサーが、22日に放送された同局のサッカー情報番組『MONDAY FOOTBALL みんなのJ』で、サッカー元日本代表の父・堀池巧氏と親子共演を果たした。

フジテレビの堀池亮介アナウンサー

この日の放送では、堀池亮介アナが「Jリーグオールスター」を取材。かつてオールスターに出場したレジェンドの一人として参加していた堀池巧氏がインタビューブースに来て、親子共演することになった。

番組MCの小野伸二氏が「どうですか?(亮介アナは)」と振ると、巧氏は「こっち(亮介アナ)が緊張してるよね」と息子の肩に手を置き、亮介アナは「仕事の現場で一緒になるのは、初めてなんですよ」と紹介。息子のサッカー実況には、「ちょっとここの言葉の言い方とかは、初めて見る人にはこっちがいいんじゃない?」とアドバイスをくれるそうだ。

このVTRを受け、自身もサッカーをやっていた亮介アナは「子どもの頃はロナウジーニョに憧れていたのですが、ディフェンダーになるにつれて父に憧れるようになりましたね」と話し、小野伸二氏は「いやぁうれしいですよね」と、父親目線で感心していた。