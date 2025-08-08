俳優の仲野太賀が8日、東京・渋谷のNHKで行われたNHKスペシャル『シミュレーション～昭和16年夏の敗戦～』(総合 前編8月16日21:00～ 後編8月17日21:00～)の試写会・出演者会見に、主演の池松壮亮、共演の中村蒼と共に出席し、父親で俳優・中野英雄と本作で親子共演を果たした感想を語った。

猪瀬直樹氏のロングセラー・ノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案にした本作は、実在した総力戦研究所に着想を得た戦争ドラマ。真珠湾攻撃の8カ月前の1941年4月、首相直属の総力戦研究所に集められた若きエリートたちは、模擬内閣を作って日本がアメリカと戦った場合のあらゆる可能性をシミュレートしていき、“圧倒的な敗北”の結論を手にした若者たちは、開戦へ突き進む軍や本物の内閣と対峙する。

同盟通信社政治部記者で、模擬内閣で内閣書記官長兼情報局総裁を担当する樺島茂雄役を演じた仲野は、「80年前に起こった戦争について、当時の人たちはどんなことを考えていたんだろうということを誠実に向き合いながら撮った作品になっています。今この時代にとても意義のある作品になっているのではないかなと自信を持って言えます」と本作の魅力を語った。

■親子共演を聞いた時は「『マジかあ』と思いました(笑)」

本作では、陸軍少将・武藤章役で父親・中野英雄も出演。親子共演シーンも登場するが、仲野は「最初共演すると聞いた時に『マジかあ』と思いました(笑)」とオファーを受けた当時の心境を振り返る。

「なかなか今まで縁がなかったというか、以前にも石井裕也監督の作品(映画『愛にイナズマ』)で、別々のシーンだけど同じ作品の中に共存しているということは一度ありましたが、同じシーンの中で共存するというのは初めてだったので、不思議な感覚になりました」

撮影時はセットの中で父・中野の真正面に配置されたという。

「『これは誰かのいたずらかな(笑)』と思いながら、個人的には非常にうれしかったです。こういう機会をいただけて、そして、とてもお世話になっている石井監督のもとでそんな機会があってとても感慨深い気持ちになりました」

撮影前日に初めて親子で飲んだエピソードも明かした。

「2人でお酒を飲むというのも初めてだったので、まさかこんなタイミングで、心の通わせがあると思わず、何を話したか酔っぱらってあまり覚えてないんですけど、ただただ楽しかった記憶があります」

これまで親子共演を断っていたのか尋ねると、「あえて避けていたということもなかったのですが、せっかく共演するんだったら、お互いが納得できるような形がいいよねとぼんやり話していて、そういう意味では今回この作品で叶ったことはとってもうれしく思っています」と語っていた。