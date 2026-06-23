中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報

  • 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
  • 開催球場：ぎふしん長良川球場
  • 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ0勝-中日4勝（5/13 ＤｅＮＡ0-5中日 (中日)、5/12 ＤｅＮＡ1-3中日 (中日)、4/30 中日6-2ＤｅＮＡ (中日)、4/29 中日4-2ＤｅＮＡ (中日)）

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18