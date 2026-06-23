中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：ぎふしん長良川球場
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ0勝-中日4勝（5/13 ＤｅＮＡ0-5中日 (中日)、5/12 ＤｅＮＡ1-3中日 (中日)、4/30 中日6-2ＤｅＮＡ (中日)、4/29 中日4-2ＤｅＮＡ (中日)）
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|66
|36
|29
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|67
|35
|30
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|67
|35
|31
|1
|.530
|1
|4
|DeNA
|66
|26
|38
|2
|.406
|9
|5
|広島
|65
|25
|37
|3
|.403
|9
|6
|中日
|67
|24
|42
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|70
|43
|25
|2
|.632
|-
|2
|ソフトバンク
|66
|39
|27
|0
|.591
|3
|3
|オリックス
|67
|36
|30
|1
|.545
|6
|4
|日本ハム
|70
|38
|32
|0
|.543
|6
|5
|ロッテ
|66
|33
|31
|2
|.516
|8
|6
|楽天
|67
|24
|42
|1
|.364
|18