ヤクルト、8回に猛攻で阪神に逆転勝利

先発投手：ヤクルトの山野太一が6回無失点の好投（4安打2奪三振）、阪神の才木浩人は6回無失点 得点経過： 2回裏：阪神が1点を先制 8回表：ヤクルトが4点を奪い逆転 8回裏：阪神が2点を追加 注目選手：阪神の大山悠輔が1本塁打、2打点の活躍、ヤクルトの岩田幸宏が2打点、ヤクルトの赤羽由紘が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18