楽天が4点差で西武に勝利

先発投手：楽天は瀧中瞭太が6回2失点の好投（10安打4奪三振）、西武のＡ・ワイナンスは5回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：西武が1点を追加 3回表：西武が1点を追加 3回裏：楽天が4点を奪い逆転 注目選手：楽天のＣ・マッカスカーが1本塁打、3打点、2得点の活躍、楽天の村林一輝が2打点の活躍、楽天の佐藤直樹が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17