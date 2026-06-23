楽天が4点差で西武に勝利
先発投手：楽天は瀧中瞭太が6回2失点の好投（10安打4奪三振）、西武のＡ・ワイナンスは5回5失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：西武が1点を追加 3回表：西武が1点を追加 3回裏：楽天が4点を奪い逆転 注目選手：楽天のＣ・マッカスカーが1本塁打、3打点、2得点の活躍、楽天の村林一輝が2打点の活躍、楽天の佐藤直樹が2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|67
|26
|39
|2
|.400
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|68
|25
|42
|1
|.373
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|67
|39
|28
|0
|.582
|3
|3
|オリックス
|68
|37
|30
|1
|.552
|5
|4
|日本ハム
|71
|39
|32
|0
|.549
|5
|5
|ロッテ
|67
|33
|32
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17