中日が3点差でＤｅＮＡに勝利

先発投手：中日はＫ・マラーが6回1失点の好投（5安打4奪三振）、ＤｅＮＡの入江　大生は5回1/3回5失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：中日が1点を追加 5回裏：中日が2点を追加 6回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：中日のＭ・サノーが1本塁打、2打点の活躍、中日の細川　成也が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡの勝又　温史が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18