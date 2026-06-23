オリックスが5-0でソフトバンクに完封勝利

先発投手：オリックスはＳ・ジェリーが6回0失点の好投（2安打8奪三振）、ソフトバンクの上沢 直之は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：オリックスが1点を追加 5回表：オリックスが2点を追加 8回表：オリックスが2点を追加 注目選手：オリックスの若月 健矢が1本塁打の活躍、オリックスの宗 佑磨が2打点の活躍、オリックスの杉澤 龍が3安打、2得点の活躍。

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