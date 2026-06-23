巨人が4点差で広島に勝利

先発投手：巨人は戸郷　翔征が6回1/3回3失点の好投（5安打6奪三振）、広島の玉村　昇悟は5回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：巨人が2点を追加 3回裏：広島が1点を追加 5回表：巨人が1点を追加 注目選手：広島の小園　海斗が2打点、3安打の活躍、巨人の泉口　友汰が3打点の活躍、巨人の松本　剛が2打点、3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 66 36 29 1 .554 -
2 巨人 67 35 30 2 .538 1
3 ヤクルト 67 35 31 1 .530 1
4 DeNA 66 26 38 2 .406 9
5 広島 65 25 37 3 .403 9
6 中日 67 24 42 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 70 43 25 2 .632 -
2 ソフトバンク 66 39 27 0 .591 3
3 オリックス 67 36 30 1 .545 6
4 日本ハム 70 38 32 0 .543 6
5 ロッテ 66 33 31 2 .516 8
6 楽天 67 24 42 1 .364 18