巨人が4点差で広島に勝利

先発投手：巨人は戸郷 翔征が6回1/3回3失点の好投（5安打6奪三振）、広島の玉村 昇悟は5回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：巨人が2点を追加 3回裏：広島が1点を追加 5回表：巨人が1点を追加 注目選手：広島の小園 海斗が2打点、3安打の活躍、巨人の泉口 友汰が3打点の活躍、巨人の松本 剛が2打点、3安打の活躍。

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