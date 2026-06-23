巨人が4点差で広島に勝利
先発投手：巨人は戸郷 翔征が6回1/3回3失点の好投（5安打6奪三振）、広島の玉村 昇悟は5回1失点で敗戦投手 得点経過： 3回表：巨人が2点を追加 3回裏：広島が1点を追加 5回表：巨人が1点を追加 注目選手：広島の小園 海斗が2打点、3安打の活躍、巨人の泉口 友汰が3打点の活躍、巨人の松本 剛が2打点、3安打の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|66
|36
|29
|1
|.554
|-
|2
|巨人
|67
|35
|30
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|67
|35
|31
|1
|.530
|1
|4
|DeNA
|66
|26
|38
|2
|.406
|9
|5
|広島
|65
|25
|37
|3
|.403
|9
|6
|中日
|67
|24
|42
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|70
|43
|25
|2
|.632
|-
|2
|ソフトバンク
|66
|39
|27
|0
|.591
|3
|3
|オリックス
|67
|36
|30
|1
|.545
|6
|4
|日本ハム
|70
|38
|32
|0
|.543
|6
|5
|ロッテ
|66
|33
|31
|2
|.516
|8
|6
|楽天
|67
|24
|42
|1
|.364
|18