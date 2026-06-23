コカ・コーラシステムは6月29日、緑茶ブランド「綾鷹」と「ドラゴンボールZ」のコラボキャンペーンを開始する。

同キャンペーンでは、ドラゴンボールZの人気キャラクターをあしらったパッケージデザインの綾鷹(全7種)を発売するほか、メッシュ&クリアポーチがもらえるキャンペーンや、ドラゴンボールZグッズが抽選で当たるキャンペーンを展開する。

メッシュ&クリアポーチがもらえる

6月29日より、全国のスーパーマーケットやドラッグストア、ディスカウントストアなどの対象店舗で綾鷹・綾鷹カフェ製品のうち4本購入すると、オリジナルのドラゴンボールZ メッシュ&クリアポーチがもらえる。景品がなくなり次第終了となる。

綾鷹オリジナル 「ドラゴンボールZ」 メッシュ&クリアポーチ ※画像はイメージ

「ドラゴンボールZ」グッズが抽選で当たる

期間中、対象製品を購入してラベルに記載の二次元コードをスマートフォンで読み込み、キャンペーンサイトにアクセスするとポイントが貯まる。貯めたポイントで応募すると、綾鷹オリジナルのドラゴンボールZのQUOカード(1,000円分/全7種)や、ドラゴンボールをモチーフにしたワイヤレススピーカー、PayPayポイント30ポイントが抽選で当たる。景品応募期間は6月29日～10月11日。詳細は綾鷹ブランドキャンペーンサイトから確認できる。