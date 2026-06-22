今年で17回目となる、日本唐揚協会主催の「からあげグランプリ」に今年初めて「コカ･コーラ賞」が登場した。日本全国のからあげの中でコカ・コーラに合うものはどれか……? そもそもコカ・コーラに合うからあげはどのような特徴を持つのか? 受賞したからあげを紹介する。

「コカ・コーラと合うからあげ」の基準は?

今年から日本唐揚協会主催の「からあげグランプリ」に「コカ･コーラ賞」が登場した。審査員を務めたのは日本コカ･コーラ マーケティング本部 コカ･コーラTM 事業部 シニアディレクターの北原皓介氏。

北原氏は「コカ･コーラ賞」登場の目的として、「実はコカ・コーラが飲まれるのは食事中が一番多いというデータがあります。しかし諸外国に比べると日本で食事中にコカ・コーラが飲まれる率は低く、まだまだ楽しんでいただく余地があると考えております。そこでコカ・コーラとから揚げの相性の良さを訴求するキャンペーンを実施しています」と話す。

特に多くの人から人気のおかずである、からあげと共に楽しんでほしいという想いから「コカ・コーラ賞」が誕生したのだ。

日本コカ･コーラ マーケティング本部 コカ･コーラTM 事業部 シニアディレクター 北原皓介氏

では、コカ・コーラに合うからあげの定義とは……? 北原氏はどのような基準で審査したのだろうか。

「まずはからあげ自体の美味しさに加えて、際立った特徴があるものを選びました。味の強さやスパイス、ニンニクなど味の特徴があるものはコカ・コーラと一緒に楽しむと非常に美味しく感じられると考えたからです。特に初めてコカ・コーラをお食事と合わせる場合は、味の濃いものと合わせると特に美味しく感じやすいです。今回は広く皆様に楽しんでいただく企画ということもあり、そういった基準で選んでいます」（北原氏）

一般社団法人日本唐揚協会 専務理事 八木宏一郎氏は、「からあげグランプリは2010年にスタートし今年で17回目となりますが、中でもスーパー総菜部門は2019年から始まって8年目の大会です。この8年で、スーパー総菜部門のからあげのお肉の重量・サイズはどんどん大きくなっています。昔は1個25gぐらいが多かったのですが、最近では40g前後の大ぶりなものが増えてきました」と時代の変化についても触れた。

一般社団法人日本唐揚協会 専務理事 八木宏一郎氏

【コカ・コーラ賞】いわて生活共同組合「旨味三昧! 麹仕立ての鶏塩唐揚げ」

ここからはコカ・コーラ賞と、スーパー総菜部門最高金賞を受賞したからあげを見ていこう。

まずはいわて生活共同組合の「旨味三昧! 麹仕立ての鶏塩唐揚げ」。下味に地酒の「南部美人」の吟醸酒と岩手県産鶏の白湯エキスを使用しじっくり一晩漬け込み日本酒の力でお肉を柔らかく仕上げている。担当者の阿部氏は「店内で揚げる直前に麹ソルトと混ぜ込むことでまろやかな塩味が出る」のが特徴だと語った。

いわて生活共同組合 阿部ひまわり氏

【コカ・コーラ賞】マルエツ「生醤油仕立て! 醤油香る鶏旨唐揚げ」

続いてはマルエツの「生醤油仕立て! 醤油香る鶏旨唐揚げ」。担当者の安藤氏曰く、「お子さんから年配の方まで皆さん好きなからあげは、白いごはんと一緒に食べることが多いと思います。そこでマルエツでは白いごはんに合うからあげを作りました」とのこと。

3種類の醤油をブレンドし、さらに醤油もろみを加えることで旨味と醤油感を向上させたという。もちろん、白いごはんだけでなくコカ・コーラにも合うのだそう。

マルエツ 安藤光氏

【コカ・コーラ賞】MEGANEドン・キホーテ「究極のにんにく感! にんにくいまから」

続いてはMEGANEドン・キホーテの「究極のにんにく感! にんにくいまから」。株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス西尾氏によると、「最大の特徴はにんにく好きの方をうならせる圧倒的なにんにく感」とのこと。生のおろしにんにくと、焙煎にんにくの2種類を使用した特製タレで仕上げており、「にんにくの力強い味わいと店内仕込みへのこだわりが評価されたのだと思う」と西尾氏も胸を張った! 確かにガツンとくるにんにく感は他の商品の追随を許さないインパクトだった。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 西尾真季羽氏

【コカ・コーラ賞】 いなげや「スパイス香る! げんこつ唐揚」

続いてはいなげや「スパイス香る! げんこつ唐揚」。日本唐揚協会の八木氏が「近年では40g近いからあげもある」と大きさの変遷について話していたが、いなげやはなんと130g! 一般的なスーパーのからあげと比べて3倍以上デカいのだ。さらに15種類のスパイスとハーブを効かせた濃いめの味付けとジューシーさがコカ・コーラとも非常に合うという。

いなげや 渡辺武司氏

【コカ・コーラ賞】デリシア「若鶏もも一口山賊」

デリシアの「若鶏もも一口山賊」は、長野県では半世紀以上にわたり愛され続けてきたソウルフード「山賊焼」をからあげサイズにアレンジした商品。下味にも長野メーカーの商品を使用するなどこだわりの逸品だ。

【コカ・コーラ賞】そごうマート「山椒レモン唐揚～茶葉を添えて～」

続いてはそごうマート「山椒レモン唐揚～茶葉を添えて～」。ビジュアルから茶葉がはっきりとわかるようになっており、ちょっぴり罪悪感のあるからあげにレモンと茶葉を加えることでさっぱり仕上げている。レモン味がしっかり感じられることもあり、担当者の向井氏は「お酒の『檸檬堂』ともよく合います!」とアピールした。

そごうマート 向井美穂氏

【スーパー惣菜部門最高金賞】ユニバース「八のちから! ユニバの塩から揚げ」

ここからは、スーパー惣菜部門最高金賞のからあげを紹介する。まずは北日本スーパー惣菜部門最高金賞を受賞したユニバース「八のちから! ユニバの塩から揚げ」。

最大の特長は鶏肉を一度も凍らせずに唐揚げにしていること。そして商品名の「八のちから」の由来は、あまに鶏・陸奥八仙の酒粕・青森のにんにく・りんご果汁・米粉・あまに鶏エキス・長崎県対馬の浜御塩の7つの食材に、開発者の想いをプラスしたことを込めたという。

ユニバース 本間康之氏

【スーパー惣菜部門最高金賞】イオンリテール「唐揚げ唐王」

続いては、東日本スーパー惣菜部門最高金賞を受賞したイオンリテール「唐揚げ唐王」。

例年、「からあげグランプリ」が終わった翌週から次の年の入賞に向けて準備していると話す担当者の元持氏。今年で3年連続最高金賞を受賞するとともに食品の売り上げでも1位を記録している、かなり定評がある商品だ。今年は特に薄衣にこだわり、肉感を味わえるようにリニューアル。「現時点で最高」と語るほどの自信作だ。

イオンリテール 元持毅則氏

【スーパー惣菜部門最高金賞＆コカ･コーラ賞W受賞】マルアイ「旨味溢れる! 親鶏むね唐揚げ」

中日本スーパー惣菜部門最高金賞とコカ･コーラ賞のW受賞を果たしたのは、マルアイ「旨味溢れる! 親鶏むね唐揚げ」。今回、唯一のダブル受賞を果たし、担当者の内田氏は「日本一コカ・コーラに合う、日本で一番おいしい唐揚げと言っても過言ではないのでは」と自信をみせる。

大きな特徴は卵を産み終えた親鶏の肉をからあげにしている点だ。肉質が非常に硬いが、旨味が強く、そうした点がコカ・コーラに合うと評価されたのでは、と分析していた。

マルアイ 内田滋氏

【スーパー惣菜部門最高金賞】フレスタ「ぶちうま! 広島ハーブ鶏むね旨塩唐揚げ」

西日本スーパー惣菜部門最高金賞を受賞したのはフレスタ「ぶちうま! 広島ハーブ鶏むね旨塩唐揚げ」。「ぶちうま」は広島の方言で一番おいしいという褒め言葉だそうで、この「ぶちうま」シリーズは西日本スーパー惣菜部門の最高金賞を五度も受賞している。広島ハーブ鶏のむね肉を一度も冷凍せず鮮度の良いまま、シンプルな味付けで仕上げているのが特徴だ。

フレスタ 島元真一氏

意外とコカ・コーラとからあげを一緒に食べたことがない方もいるのでは? ぜひ一度試してみてほしい!