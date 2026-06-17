ローソンは6月16日より、ファンタの「アンバサ」と「メローイエロー」をミックスさせた新感覚ドリンク「ファンタ アンバサ×メローイエロー ミックス ホワイトグレープ&シトラス」を、全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「ファンタ アンバサ×メローイエロー ミックス ホワイトグレープ＆シトラス」（172円）

子どもの頃に色んなドリンクを混ぜたらどんな味になるんだろうと考えたこともある人は多いのでは? そんな禁断の味ともいえるドリンクが新登場した。

「ファンタ アンバサ×メローイエロー ミックス ホワイトグレープ&シトラス」(172円)は、「ファンタ×アンバサ」の乳性のまろやかさと、「ファンタ×メローイエロー」の甘酸っぱさが合わさったローソン限定ドリンク。懐かしさと新しさを同時に味わえる新感覚のドリンクとなっている。

また、同商品の発売を記念して、同日より投稿キャンペーンが開催される。ファンタX公式アカウント(@fanta_japan)をフォローの上、対象ポストにコメントもしくは引用ポストで、「#ファンタ新味」を付けて、「アンバサとメローイエローが混ざった。どんな味?」というお題に対する大喜利回答を回答すると、抽選で100名に、コカ・コーラ社の自動販売機で使用できる Coke ONドリンクチケットがプレゼントされる。キャンペーン期間は6月29日まで。