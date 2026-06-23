東京・神宮球場で行われる東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズにおいて、6月26日～28日の3日間、「Swallows LADIES DAY」を開催。ゲストとして、俳優の平祐奈、ガールズグループ・ME:IのSUZUが始球式に登場する。

平祐奈

ME:I・SUZU

6月26日の来場者特典は「2026レディースDAYユニホーム」

「Swallows LADIES DAY」は、東京ヤクルトスワローズが毎年6月に開催している人気イベント。今年は、「Swallowsにときめき、自分もきらめく一日を神宮で」をコンセプトに、映えスポットや限定グルメなど、さまざまなコンテンツを展開。野球ファンはもちろん、野球観戦が初めての人も楽しめる内容となっている。なお、27日は平、28日はSUZUが始球式を務め、イベントを盛り上げる。

期間中、対象席のチケットを購入すると、来場者特典として、26日は、「2026 レディースDAYユニホーム」、27日、28日は、「記念レプリカチケット」のプレゼントも。ピンク色の特別デザインのユニホームは、より一体感をもって試合を楽しめるアイテムとなっている。また、レプリカチケットは、6選手の撮り下ろし写真に、シークレット1種類を加えた全7種類の中から、1枚をランダムでプレゼントされる。

試合前に楽しめるスポットとして、正面入口(7入口前)と外周16入口付近に、フォトスポットを複数設置。正面入口には、ピンクを基調とした「ビッグバルーンフォトスポット」が登場するほか、6選手の等身大パネルも設置。パネルに付いているQRコードを読み込むと、選手のデジタルトレーディングカードがもらえる特典も。また、外周16入口付近では、6選手ののぼり旗フォトスポットが楽しめる。

イベント限定グルメとして、農家直送のいちごを使ったふわふわ食感の「hiro farm 削りいちご」、イラスト付きカップを持ち帰れる「つば九郎つばみのバケツカップ付きドリンク」など、映えるスイーツやドリンクが多数登場。また、対象グルメ・ドリンクを購入すると、15選手の「ぷくぷくシール」がランダムで1枚プレゼントされる。

このほか、イベントだけのスペシャルコラボグッズも。アイドルやアーティストのヘアメイクを手掛ける美容師・Airi氏との「Airi×Swallows コラボヘアリボン」を、3日間計1,500個の数量限定で販売される(27日分は完売)。ヘアアクセサリーとしてはもちろん、バッグやうちわに付けても楽しめるアイテムとなっている。

なお、27日は、「マイナビデー」と題したコンテンツを展開。7番入口付近のマイナビブースで、「つば九郎が描かれた応燕守り(おうえんまもり)」をオリジナルで作成できるほか、参加賞としてオリジナルステッカーがもらえる。さらに、ステッカーの裏面にあたりマークがあれば、選手や池山隆寛監督のサイン入りボールがプレゼントされる。

誰でも楽しめるコンテンツが盛りだくさんの「Swallows LADIES DAY」。チケットは、東京ヤクルトスワローズ公式チケット販売サイト「スワチケ」で販売中。スワローズID(無料)に登録すると購入することができる。