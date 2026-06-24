中日 vs ＤｅＮＡの試合開始前情報
- 対戦カード：中日 vs ＤｅＮＡ
- 開催球場：バンテリンドーム ナゴヤ
- 過去の対戦成績：過去5試合: ＤｅＮＡ3勝-中日1勝（6/23 ＤｅＮＡ2-5中日 (中日)、5/13 中日0-5ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、5/12 中日1-3ＤｅＮＡ (ＤｅＮＡ)、4/30 ＤｅＮＡ6-2中日 (ＤｅＮＡ)）
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|67
|36
|30
|1
|.545
|-
|1
|巨人
|68
|36
|30
|2
|.545
|-
|3
|ヤクルト
|68
|36
|31
|1
|.537
|0
|4
|DeNA
|67
|26
|39
|2
|.400
|9
|5
|広島
|66
|25
|38
|3
|.397
|9
|6
|中日
|68
|25
|42
|1
|.373
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|71
|43
|26
|2
|.623
|-
|2
|ソフトバンク
|67
|39
|28
|0
|.582
|3
|3
|オリックス
|68
|37
|30
|1
|.552
|5
|4
|日本ハム
|71
|39
|32
|0
|.549
|5
|5
|ロッテ
|67
|33
|32
|2
|.508
|8
|6
|楽天
|68
|25
|42
|1
|.373
|17