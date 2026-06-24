ソフトバンク vs オリックスの試合開始前情報

  • 対戦カード：ソフトバンク vs オリックス
  • 開催球場：みずほPayPayドーム福岡
  • 過去の対戦成績：過去5試合: オリックス4勝-ソフトバンク1勝（6/23 オリックス5-0ソフトバンク (オリックス)、5/20 ソフトバンク3-8オリックス (オリックス)、5/19 ソフトバンク1-2オリックス (オリックス)、4/29 ソフトバンク4-5オリックス (オリックス)、4/28 ソフトバンク7-1オリックス (ソフトバンク)）

本日の試合中継記事はこちら

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「オリックスバッファローズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 67 36 30 1 .545 -
1 巨人 68 36 30 2 .545 -
3 ヤクルト 68 36 31 1 .537 0
4 DeNA 67 26 39 2 .400 9
5 広島 66 25 38 3 .397 9
6 中日 68 25 42 1 .373 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 71 43 26 2 .623 -
2 ソフトバンク 67 39 28 0 .582 3
3 オリックス 68 37 30 1 .552 5
4 日本ハム 71 39 32 0 .549 5
5 ロッテ 67 33 32 2 .508 8
6 楽天 68 25 42 1 .373 17