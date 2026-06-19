元プロ野球選手の松井秀喜氏が9日、YouTubeチャンネル『Keisuke Honda / 本田圭佑』で公開された動画「【松井秀喜×本田圭佑】星稜高校の先輩後輩が初対談! ／恩師とのエピソード／松井秀喜の伝説／海外時代に受けた批判／AIに対して思うこと／人間らしさとはなにか ＜前編＞」に出演。母校・星稜高校の後輩でもある本田圭佑を称賛した。

松井秀喜氏

松井秀喜氏が本田圭佑に抱いていた印象

本田が「松井さんのキャリアの中で思い切り批判されたこととかってありますか?」と質問すると、松井氏は「いや、ありますよ。やっぱり大きいことを言って、そのままいかなかった時の自爆感みたいな……」と回答。これに対して、本田は「これ、僕のこと言ってるみたいです」と笑い、「僕は2割バッターなんで」と自虐した。

松井氏は自らのことを「自信があっても外には出さずにやるタイプでした」と評し、本田へは「自分でアドバルーンを上げて、ちゃんとその通りにそこに到達していく。難しい道を自ら選んで行ってるっていうのは尊敬します」と賛辞を贈った。

松井氏の言葉を聞いた本田は「自分がちょっとでも成長するために、プレッシャーをあえてかけたいタイプ」と言い、「その1つに、大きいことをやっぱりまずは言うっていう。僕の場合、言っちゃわないと逃げちゃう可能性がある。まず言って逃げ道をなくさないとって、自分をマネジメントしてる」とのこと。

そのうえで、「ミラン時代は期待された活躍ができずに苦戦した3年半だった」と回顧し、「もう9割批判だった。ちょっとやそっとのことじゃ、へこたれなくはなったかなというふうには思います」と明かしていた。