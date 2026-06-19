元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が13日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【ヤクルト徹底分析】首位から交流戦で3位まで転落…ヤクルトに一体何が起こっているのか!? 今必要なことを語ります!【プロ野球ニュース】」に出演。池山隆寛監督率いるヤクルトが、交流戦後に再び順位を上げて巻き返すためのキーパーソンを挙げた。

池山隆寛監督

小川泰弘や中村悠平、山田哲人らをキーパーソンに挙げる

動画公開日翌日の6月14日時点で64試合を消化し、34勝29敗1分けでセ・リーグ3位につけていたヤクルト。6月6日の日本ハム戦に敗れて首位を陥落して以降、チーム防御率3.15はリーグ4位、チーム打率.235は3位を記録するなど、一時の圧倒的な勢いを失っている。

こうしたチームの現状について、高木氏は「ここで頑張らなきゃいけないのはやっぱりベテランだな」とコメント。「若手はここまで本当に頑張ってきたよ。一心不乱というのはこのことかなと思うよ」と、開幕からチームを牽引してきた新戦力や若手たちの健闘を称賛しつつ、「経験値が高く、それなりのもの(年俸)をもらってる人たち。例えばエースであった小川とか、そういう経験値の高い選手たちがやっぱり頑張らなきゃいけない」と語り、投手陣のキーパーソンとしてまず小川泰弘の名前を挙げた。

続けて、野手陣にも触れ、「ここで頑張らなきゃいけないのは中村悠平であり、小川であり、山田哲人が2軍でいるけども2軍から上がってくるとか。元の哲人じゃないとダめだよ。ガタガタの哲人じゃダメだからね。で、塩見が元気な時の塩見。こうなってくると戦える。でも今のまま前半の若手だけで戦っていこうとすると無理があるな、少し。やっぱり経験が欲しい」と熱弁。中村悠平や塩見泰隆、山田哲人など、かつてリーグ連覇を支えた中心選手たちの力が今こそ不可欠であるとの見解を示した。

その上で、高木氏はベテラン陣に求める具体的な目安として「10試合でいいよ。小川で言えば3試合。山田哲人だったら10試合。中村悠平でも10試合、塩見でも10試合」と言及。「ここを本当にフル回転をして、正しく戻す。で、また若手が頑張りだす……っていうようなことができると、ヤクルトはまた調子が上がってくるかな」と分析。シーズン中盤の疲れが溜まるこの勝負どころでベテラン勢がチームを支えて本来の形を取り戻せば、若手も再び息を吹き返すという好循環が生まれ、ヤクルトの再浮上へと繋がると予想していた。