「EIKOKU SHORYU 英国昇龍 TOKYO 東大赤門前店」が6月26日、東京都文京区にオープンする。

豚骨脂泡ラーメン

英国昇龍は、ロンドンで培われた経験と理念を原点とし、その後、福岡において本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串を融合させた独自のスタイルを確立している。

東京初出店となる同店では、博多の食文化をベースにしつつ、独創的な商品開発に取り組み、本格豚骨RAMENと博多創作焼鳥串の新たな魅力を発信する。

看板商品の「トリュフ豚骨脂泡RAMEN」は、19時間以上炊き上げた濃厚な豚骨スープに9種類の魚介素材を合わせ、福岡県産小麦「ラー麦」の麺を使用している。もうひとつの看板商品「3種チーズのトリュフ豚骨濃厚カルボナーラつけ麺」とともに、トリュフやポルチーニ茸による独自の旨味も加えた。また、鶏皮巻き串や創作野菜巻き串などの博多創作焼鳥串も取り揃える。

鶏皮巻き串

オープンを記念し、6月26日・27日の2日間限定で「英国昇龍スペシャルフードセット」の無料提供と、1時間飲み放題無料企画を実施する。利用には事前予約が必要で、17時30分以降の利用限定。6月29日～7月3日は、1時間飲み放題無料特典のみ継続して実施する。