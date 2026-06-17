持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は6月17日より、『ねぎ塩レモン豚タン』シリーズ発売記念として、公式SNS(X・Instagram)にて、「ほっともっと電子マネー」や「金芽米10kg」が当たるキャンペーンを開催している。

6月17日発売の「ねぎ塩レモン豚タン弁当」(920円)は、噛むほどにあふれる旨味が特長の豚タンを、たっぷりのねぎとごま油で香ばしさを際立たせた「ねぎ塩ダレ」でいただく一品。

同商品の発売を記念して、同日よりSNSキャンペーンを開催。公式Xでは、公式アカウント(@hottomotto_com)をフォローの上、キャンペーン対象投稿のハッシュタグ付きの選択肢(ボタン)からひとつ選んで投稿すると、抽選で「ほっともっと電子マネー500円」が100名にプレゼントされる。応募期間は6月24日まで。なお、期間中、毎日10時にキャンペーンの投稿が行われるため、何度でも応募することができる。

また、公式Instagramでは、公式アカウント(@hottomotto_official)をフォローの上、キャンペーン投稿に「いいね」をすると、抽選で5名に「ほっともっと金芽米10kg」がプレゼントされる。応募期間は6月24日まで。