AOKIが展開する「ORIHICA」は、近年のブライダルスタイルの多様化に伴い、暑い季節に最適な「SUMMER BRIDAL STYLE」を提案する。WEB特設ページでは、着こなしやスタイルを公開している。

昨今の結婚式では自分らしさの表現や着まわし力が求められており、春夏は品格に加え快適な着心地や爽やかさも重視される。同ブランドでは、正統派の王道スタイルからパーティスタイルまで夏らしく涼やかなスタイリングを用意した。

「クラシックブライダル・サマースーツスタイル」では、高通気や接触冷感、温度上昇抑制などの機能を備えた夏用ブラックスーツに、シルバーの蝶ネクタイを合わせて華やかさを演出するスタイルを提案。ビジネス用サマースーツにはジレや蝶ネクタイを合わせ、インナーをウイングカラーのデニム風シャツに変えることで、ブルーを基調とした爽やかな装いが完成する。

「パーティースタイル」では、全体をブルーで統一してオレンジの蝶ネクタイをアクセントにする軽快な装いや、ジャケットの代わりにジレを着用しつつ長袖ワイシャツや千鳥柄タイで全体をダークトーンにまとめて落ち着きを持たせるスタイルなどを提案している。