ファミリーマートは6月23日、ボトルワイン「レインボーロリキート」の飲み切りサイズ250ml缶「レインボーロリキート カベルネ・ソーヴィニヨン」と「レインボーロリキート シャルドネ」(いずれも298円)を、全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。

世界のワイン業界では、「缶ワイン」が新しいスタンダードとして急速に台頭している。軽量で持ち運びやすく、リサイクル効率にも優れたアルミ缶パッケージは、「外出先でも手軽に、かつ環境に配慮して楽しみたい」という消費者のニーズにもマッチしており、伝統的なボトルワインの枠を超え、現代のライフスタイルに寄り添う「自由な選択肢」として注目を集めている。また、環境意識に加え、「タイパ(タイムパフォーマンス)」や「質の担保」という観点から、開けてすぐ飲めるRTD(Ready-To-Drink)としての価値も向上しており、ワインの消費スタイルの一つとして認知が高まっている。

こうした中、ファミマル輸入ボトルワイン年間販売本数No.1のレインボーロリキートから、飲み切りサイズの250ml缶が登場する。フルボトルのファンはもちろん、少量から試したい人にも適した、環境にも配慮した商品となっている。

レインボーロリキート カベルネ・ソーヴィニヨンは、カベルネ・ソーヴィニヨンが主体の、ブルーベリーやブラックベリー、ミントやスミレ、カカオの香りと心地よい渋みと酸味が特長の赤ワイン。

レインボーロリキート シャルドネは、シャルドネ主体の、レモンやライム、グレープフルーツや白い花を想わせる香りが特長の白ワイン。