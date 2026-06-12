松屋は、創業60周年の感謝を込めて、復刻メニュー総選挙で第1位に輝き殿堂入りを果たした伝説のメニュー「シュクメルリ」を6月16日10時から世界中の店舗で同時発売する。ジョージアの郷土料理を松屋流に仕立てた世界のグルメシリーズ原点の味がついに登場する。

シュクメルリ

世界のグルメシリーズ原点の味が世界同時発売

松屋の歴史を変えた「世界の美味しい料理をたくさんのお客様に食べてもらいたい」という発想から誕生した「シュクメルリ」が販売される。近年の松屋における定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった象徴的な商品だ。2020年の発売以降、松屋復刻メニュー総選挙でも見事1位に輝き、殿堂入りを果たしたという。

“世界一にんにくを美味しく食べる料理”とも呼ばれる「シュクメルリ」は、鶏肉をにんにくの効いたホワイトソースで煮込んだジョージアの郷土料理。松屋では日本のごはんに合うようソースの開発にこだわり抜いたそうだ。甘味のあるサツマイモ、とろ〜りチーズ、ジューシーなチキンを包み込むホワイトソース特有のまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とミルキーなチーズの美味しさが馴染み、ご飯が恋しくなる味わいに仕上げている。

追いチーズ付きの定食など全6種を展開

販売されるメニューは、日本のごはんに合うように追求されたソースを堪能できるラインナップとなっている。「シュクメルリ鍋定食」を選ぶと追いチーズ付きとなり、ご飯と混ぜればドリア風に楽しめるとのことだ。なお、持ち帰りも可能だが、持ち帰りの場合はみそ汁が別途料金となる。株主優待券は単品を除くメニューで利用できる。

シュクメルリ

展開される商品は以下の通り。

「シュクメルリ鍋定食」(1,190円)

「シュクメルリ鍋ライスセット」(1,090円)

「シュクメルリ定食」(1,090円)

「シュクメルリライスセット」(990円)

「単品 シュクメルリ」(890円)

「追いチーズ」(120円)



発売日は6月16日10時からで、一部店舗を除く全国の松屋で販売される。