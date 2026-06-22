白泉社が運営する総合エンタメアプリ・マンガParkにて『残業後にはごほうびを』(ののせりん)の連載が2026年6月20日(土)よりスタートした。毎週土曜更新予定。

＜あらすじ＞

日吉郁美は大手食品メーカー勤務。希望の製菓部門に配属され、営業事務3年目。仕事に精一杯で恋愛どころではない日々で残業になる事もしばしば。そんな郁美の同期で営業の石澤は営業成績トップでイケメン、社内はもちろん取引先からもモテモテの好男子。でも誰とも付き合っていないため、好きな人がいるのかと女子社員は気になっている。そんなある日、仕事が終わった郁美に石澤が差し入れを持ってきてくれる。郁美の丁寧な仕事ぶりを褒めてくれた石澤の言葉がしみる郁美は「うっかり惚れたらどうするの？」と発言、それに対し、「うっかり惚れればいいのに」と迫られ…！！思いがけない石澤の言動にドキドキの郁美、急なアプローチに戸惑いつつも…！

「マンガPark」では『残業後にはごほうびを』の新連載を記念して、読書チャレンジキャンペーンを実施。6月26日(金)までの期間限定で、読めば必ずコインがもらえるBIGチャンス。詳細はマンガParkアプリにて。

(C)ののせりん／白泉社