エディアの子会社である一二三書房は、同社が提供するエンターテインメント小説レーベル「サーガフォレスト」にて発売中の小説および、コミックレーベル「ノヴァコミックス」にて連載発売中の『最強ギフトで領地経営スローライフ』シリーズの紙書籍と電子書籍の累計部数が20万部を突破したことを発表した。

■『最強ギフトで領地経営スローライフ』概要

ロードベルグ伯爵家の長男メルキスは十五歳になり、【根源魔法】という一度でも見た魔法は完全にコピーできる才能＜ギフト＞を授かる。

剣に関連するギフトを授からなかったことに父は激怒し、辺境領地の領主としてメルキスを追放するのだった……。

このことを知り、メルキスの婚約者である第四王女のマリエルは辺境領地に押しかけてくる。そんなマリエルとともに村人たちの悩みを解決するうちに、領地はみるみる発展していき──。

サーガフォレスト

『最強ギフトで領地経営スローライフ』3巻

発売日：2024年1月25日

コミックノヴァ

『最強ギフトで領地経営スローライフ』6巻

発売日：2026年5月25日

●20部突破キャンペーン

『最強ギフトで領地経営スローライフ』シリーズ20万部突破を記念して、ピッコマ限定でキャンペーンを実施。期間中は、サーガフォレスト刊行のノベル版およびコミックノヴァ刊行のコミック版を、特別価格にて購入できる。

【サーガフォレスト】

巻読み：1巻11円、2巻50％OFF、3巻25％OFF

話読み：36話まで無料話増量＋チャージ短縮12時間

【コミックノヴァ】

巻読み： 1巻11円、2巻99円、3・4巻50％OFF、5・6巻25％OFF分冊版：12話まで11円

話読み：24話まで無料話増量＋チャージ短縮12時間※価格は税込

期間：6月15日～7月2日まで／話配信キャンペーンは6月15日～7月31日まで