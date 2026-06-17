ボルテージは、タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」にて、新作『捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている』を6月16日（火）よりカカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて独占先行配信を開始した。

「ボル恋TOON」は、オトナ女性向けのドラマチックな物語を楽しめるタテヨミカラーコミックレーベル。同社がこれまで制作してきた恋愛ドラマアプリシリーズ「ボル恋」で培ったノウハウを活かし、イケメンとの純愛ラブストーリーやスカッと感を楽しめる作品を提供する。

本作『捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている』は、侯爵家の婚外子として不遇な環境で育った主人公・アストリッドと、ドラゴンを操ると噂される辺境伯・キャシアンとの政略結婚から始まるロマンスファンタジー。父からの密命を背負うアストリッドと、誰にも言えない秘密を抱えたキャシアン。望まぬ結婚から始まった二人が、互いの不器用な優しさや深い愛情に触れて惹かれ合い、運命と陰謀に立ち向かっていく姿を、タテヨミカラーコミックならではの美麗な表現で描く。

本作はピッコマにて、6月16日（火）より独占先行配信を開始。初回は一挙16話の公開となり、以降毎週1話ずつの更新が予定されている。

■『捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている』

企画・原作・監修・制作：ボルテージ

脚本：柊平ハルモ

ネーム：Sera

メインキャラクターデザイン：よしざわ未菜子

線画・背景・着彩・仕上げ・サブキャラクターデザイン：拓思文化

＜あらすじ＞

──虐げられた娘と謎多き辺境伯の、秘密をめぐる政略結婚──

侯爵の婚外子として虐げられて育ったアストリッドは、ドラゴンが出没する辺境を治め、ドラゴンを操る力があると噂されるヴァルリック家へ政略結婚で嫁ぐこととなる。 だがその裏で、父から「ヴァルリックの弱みを握れ」という密命が下されていた。警戒心が強く冷たい夫・キャシアンと暮らすうちに、アストリッドはその不器用な優しさに触れ、次第に心が揺れていく。 そんな中、ある出来事をきっかけに──彼自身がドラゴンに変身できるという、誰にも知られてはならない秘密を知ってしまい……？

『捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている』のみどころ紹介

1. 秘密を抱えたふたりが惹かれ合う、政略結婚ロマンス

密命を背負うアストリッドと、大きな秘密を抱えたキャシアン。望まぬ結婚から始まったふたりの、じれったくも胸を打つ恋模様に注目！

2. 夫となった謎多き無骨な辺境伯の、抗えない魅力

冷たく見えて、不器用な優しさと深い愛情を秘めたキャシアン。孤独を抱えた彼が、アストリッドにだけ見せる特別な表情や、一途な想いにも注目！

3.不遇な花嫁が、運命に立ち向かう成長物語

虐げられて生きてきたアストリッドが、夫の“ドラゴンの秘密”と渦巻く陰謀に向き合いながら、自分の居場所と誇りを掴んでいく姿に注目！