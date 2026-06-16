KADOKAWAは、創刊15周年記念号となる『月刊コミックジーン 2026年7月号』を2026年6月15日(月)に発売した。表紙は『平野と鍵浦』、裏表紙はドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報となっている。

◆表紙：『平野と鍵浦』／春園ショウ

君と紡ぐ またたきの今日 ときめきの明日。ふたりの"男子寮生活"（Boys Life）コミック！

◆裏表紙：ドラマ×舞台連動『永久少年 Eternal Boys』情報

永久少年 Eternal Boysとは2022年10月からフジテレビほかで放送された大人気アニメ。 「誰でもいつからでも輝くことができる」というコンセプトのもと、集められた元サラリーマン、元教師、元Jリーガー、元子役、元ホスト、元マネージャーの6人のアラフォー男性が、アイドルデビューを目指す物語。

ドラマ：2026年7月4日(土)よる9時30分 BS12にて放送スタート

舞台：2026年12月3日(木)～ 有楽町 I'M A SHOWにて

◆特別付録

プリクラ風！ 『平野と鍵浦』フォンタブ

◆巻頭カラー

『いのちの食べ方』

漫画：ゆとと／原作：十文字青／原作・プロデュース：Eve

キャラクター原案：まりやす、Waboku、lack

滅多矢鱈に、劈く生命。

ひとりの少年が立ち向かう、「人」と「人外」を巡る冒険譚!!

総再生回数1億2千万回オーバー！

アーティスト・Eveの大人気楽曲ノベライズ『いのちの食べ方』コミカライズ!!

新連載＆センターカラー

『高貴な方々は平凡令息をお求めのようです みんなが僕にだけ厄介な秘密を打ち明けてくるのですが』

漫画：木林みあ／原作：時枝小鳩／キャラクター原案：高山しのぶ

巻き込まれたのは数奇な運命（ルート）……!?

乙女ゲームの世界のモブ♂が巻き込まれる、異世界メタコメディ!!

『気まぐれな神の罰当たりな寵愛』

漫画：大野誠／原作：汐屋キトリ／キャラクター原案：花守

君はどちらになりたい？ 神の生贄か、花嫁か。

気まぐれな神様と元孤児の少女の、甘い契約が始まる──。

特別読者プレゼント企画

ジーン15周年を記念し、連載作家陣の超豪華色紙をプレゼント。詳しい応募方法は月刊コミックジーン7月号を購入の上、読者プレゼントページを確認してほしい。

『月刊コミックジーン 2026年7月号』

発売日：2026年6月15日(月)

価格：770円(本体700円＋税)

判型：B5変形判

発行：KADOKAWA