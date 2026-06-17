ウェイブは、電子コミック配信サービス「なみコミ」にて、小説投稿サイト「小説家になろう」の異世界ファンタジー『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』コミカライズ版の配信を2026年6月16日(火)より開始した。

■『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』

原作：万丸うさこ

作画：びばる

ジャンル：異世界ファンタジー

次の討伐対象はマザコン夫になりました──凄腕冒険者・ティナは、ついに難攻不落の迷宮都市『リュイン』に到達した。そこで出会った親切な青年・ステファンと恋に落ち、祝福を受けながら結婚。ティナは新天地で幸せな家庭を築くはずだった──義理の実家に住むまでは。義実家に嫁いだ途端、ステファンはマザコンモンスターに豹変。そこは、嫁を家政婦としてこき使うのが当然の【モラハラダンジョン】だったのだ！すぐに離婚しようとするティナだったが、義兄にイジメられている兄嫁の存在を知ってしまい…？地獄の義実家を攻略する、ティナの新たな冒険の幕が上がる！大人気ノベル『モラハラダンジョンをぶっ壊す！～凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』待望のコミカライズ！