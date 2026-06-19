サミットは東京・神奈川・埼玉・千葉の一都三県で展開しているスーパーです。決して店舗数が多いわけではないのですが、「家の最寄りスーパー、サミットだよ」という方は超ラッキー! 羨ましいです。生鮮食品の充実はもちろんですが、特にベーカリーと惣菜＆デザートへのこだわりが半端ないのです。

サミットの人気商品4選

"こうならいいのに"を先回りしてやってくれるスーパー「サミット」

サミットといえば、この若葉のマーク。一都三県のみの展開ということであまりなじみのない方も多いかもしれませんが、個人的に「もっと増えてほしいな～」と思っているスーパーです。

サミットのロゴマーク

店内にワクワクする要素が多いと思っていて、さまさまな試食が一か所に集まっていて複数試せる「おためしください」コーナーや、「フレッシュサラダ＆カットフルーツ」コーナーなど、見ているだけでも楽しいです。

「わかってるぅ」と思ったのは精肉売り場。一部のお肉はトレイに乗せずに袋詰め状態で販売しています。かさばらないし、捨てる時の手間も減るし、そのまま冷凍もできちゃう! これはいいことづくしです。

さらにサミットがやっているネットスーパーは月会費制で何度でも送料無料＆お店と同じ価格のようで……子育て中の方なんかは非常に助かるだろうなあと思いました。

新鮮フルーツ＆アサイーがカップデザートで買える

そんなサミットで、人気商品＆ロングセラー商品を買ってみました!

サミットの人気商品4選

まずは「パインとキウイのアサイーヨーグルト」。商品名は「くだもの好きのアサイーヨーグルト」の場合もあるようですが、季節ごとに上にトッピングされるフルーツが変わるのだそう。

「そうなんだ～」と流してしまいそうですが、店内の青果売り場で取り扱っている果物の中から特に旬のものを選んで店内で製造しているということ。アサイーボウルは冷凍商品で販売されていたりはしますが、この商品は店内で作っているからフルーツが新鮮!

サミットの青果売り場で取り扱っているフルーツを店内調理で製造している

アサイーはヨーグルト＆バナナとなめらかに混ぜ合わさっているので、食べやすいですし、フルーツ以外にもアーモンドなども入っています。わりと大き目サイズなんですが飽きずに食べきれました。

彩りが美しい＆キャベツの美味しさに驚く「コブサラダ」

続いては「コブサラダボウル」です。こちらも店内で販売している食材を使って店内調理している商品で、ゆえにお野菜の鮮度の良さが美味しさに直結しています。

13種類の野菜が入って300g入りなので結構量があります。昼食に1人で……もありですが、夕飯に2～3人でシェアするのもアリです。トマト・アボカド・ゆで卵・サラダチキン・ブロッコリースプラウト・オリーブ・大豆などが入って彩りも良い!

13種類の野菜が入って彩りも良い

コブサラダドレッシングが付属しているのですが、このドレッシングも美味しいです。

コブサラダドレッシングが付属

野菜の種類が多いのですくう度に味も食感も変わり、最後まで飽きずに楽しく食べることができました。

下半分には千切りキャベツがたっぷり入っているのですが、このキャベツがなぜか美味しいのです。切り方? 鮮度?……店内調理しているため切ってから時間が経っていないためか、妙な苦味がなく水分も維持されているところが美味しく感じるのかも。切り方も一般的な千切りと異なるのかなんだかふわふわなんですよね……。

本場タイの工場で製造!? 奥行を感じる美味しさの「本格グリーンカレー」

個人的に一番感動したのは「鶏かた肉と5種類野菜の本格グリーンカレー」です。

パッケージには「タイの本格ハーブ使用グリーンカレー」と書かれていて、なんとなくこちらも「そっか～」と流してしまいそうになるんですが、カレーソース部分はタイの工場で現地のスパイスとハーブを加えて製造しているのだそう。

タイの国内工場で製造している

だからなのか? グリーンカレーは日本でも色んなところで入手しやすいとは思うのですが、これまで食べたどのグリーンカレーよりも味の奥行が深く、スパイスも本場感があると感じました。「こっれはおいしいっっな～」と言っちゃう味。

かなりピリ辛ではあるので、ごはん多めで一緒に食べるのが良いです。サイズも複数のバリエーションで販売されているので、人数や好みの量に合わせて購入できるのもありがたい。

りんごがデカっ! 手土産にも喜ばれそうな「りんごパイ」

最後はサミット内のベーカリーで販売している「手作りりんごパイ」です。

ホールだと13cm四方の大きさで、4分の1サイズもあります。商品名の通り「手作り」っぽさがあって温かみがあるビジュアルに癒されます。

手作り感のあるビジュアル

生地がサクサクなのが魅力的です。中にはりんごとカスタードクリームもあるので、カットしてお皿に盛るだけで大満足なデザートです。

一番驚いたのは、中に入っているりんごがデカいこと(笑)。角切りとかスライスとかが多いと思いますが、1/4サイズにカットしたりんごがドンッと鎮座しています。食べにくい……ではありますがりんごがデカい満足感が帳消しにしてくれます。

りんごがデカい塊で入っている

ひと手間がありなら、トースターで少し加熱するとさらに生地がサクサクになって美味しいです。アイスクリームをトッピングする方もいるようです! 手土産にする場合は有料で専用の箱ももらえるみたいなので、道中にサミットがあれば買っていくのも良いですね!

トースターで少し加熱すればさらに美味しく

サミットのベーカリー商品＆お惣菜デザートは、激安というわけではないのですが、安心安定の美味しさが魅力だと感じました。店内調理のものが多いのも美味しさの秘密だと思います。行ける範囲にお店がある方は羨ましい……です!