コカ・コーラシステムは5月20日、「綾鷹」の味わいにぴったりなおにぎり全5種をイオンリテールの約380店舗で発売する。

「綾鷹」に合う限定おにぎり全5種が登場

イオンリテールとおにぎり協会の協力により、「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」、機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」の味わいに合わせた全5種のおにぎりが登場する。ラインアップは、「お茶漬け風おにぎり(梅)」(138.24円)、「ねぎ塩鶏」(278.64円)、「とろろ昆布」(278.64円)、「鮭枝豆おにぎり」(170.64円)、「ちりめん山椒野沢菜おにぎり」(170.64円)。オリジナルキャラクター「あや茶丸」を配したパッケージで、見た目にも楽しく、色とりどりの具材を使用した味わいで取り揃えた。

イオンお買物アプリ会員限定で、綾鷹(650ml PET 1本)の無料クーポンがもらえるキャンペーンも実施する。対象期間中に綾鷹製品を税抜500円以上、対象のおにぎりを税抜500円以上それぞれ購入した人が対象。参加にはイオンお買物アプリのダウンロードが必要となる。購入対象期間は5月20日～6月14日、応募期間は5月21日～6月17日。

「おにぎり食堂 綾鷹屋」がキッチンカーに

「おにぎり食堂 綾鷹屋」 キッチンカー

また5月18日から、全国5都市(福岡・大阪・愛知・東京・北海道)を順次巡る「おにぎり食堂 綾鷹屋」キッチンカーを出店するなど、おにぎりと「綾鷹」を楽しめる各種プロモーションを展開する。

キッチンカーは、5月18日～5月22日に「博多イーストテラス」(福岡県福岡市)、5月25日～5月29日に「ガスビルモータープール」(大阪府大阪市)、6月1日～6月5日に「名古屋シミズ富国生命ビル 西側」(愛知県名古屋市)、6月8日～6月12日に「国際フォーラム 地上広場」(東京都千代田区)、6月22日～6月26日に「さっぽろ創世スクエア 南東辻広場」(北海道札幌市)で実施する。