大井川鐵道は、2025年11月から営業運転を開始した12系客車を使う電気機関車(EL)牽引の急行列車で「お座敷サービス」を開始すると発表した。ボックスシートに専用フラットボードと畳を敷き、周囲の視線を気にせずくつろげる空間として提供する。

大井川鐵道が導入した12系客車

12系客車は旧国鉄時代終盤に製造された客車。大井川鐵道は「お座敷サービス」にて、12系客車のボックスシート部分に横1.3m、縦0.9m、厚さ21mmのベニヤ板と畳を設置し、お座敷風の空間とする。畳とベニヤ板を敷くことで、通常の座面より42mm高くなり、車窓から見える大井川沿いの景色と川根路の茶畑を「少しだけ異なる目線で楽しめる」としている。

同社は1982年から2020年頃まで、客車内に畳を敷いた「お座敷客車 ナロ80形」を団体貸切や「納涼生ビール列車」などのイベント列車で運用していたという。今回のサービスは、畳敷きの車内空間を冷房付きの12系客車で現代風にアレンジしたものと位置づける。

ボックスシートに畳を敷き、お座敷風の空間とする

「お座敷サービス」は6月27日、7月4・18・19・25日、8月9・23・30日、9月26・27日に設定する。10月以降、EL急行に12系客車を充当する日に実施予定。金谷～川根温泉笹間渡間の往復乗車で設定し、1ボックスあたり大人・小児・乳幼児を合わせて3人まで利用できる。

旅行代金は1ボックス2,500円に、乗車区間の運賃・急行料金または大井川本線フリーきっぷを合わせた額となる。大人2人で金谷～川根温泉笹間渡間を1往復利用する場合、1人あたりの往復運賃1,840円と往復急行料金3,000円にボックス料金2,500円を合わせ、総額1万2,180円となる。「JRE MALL チケット」で予約を開始している。

「お座敷サービス」利用イメージ

なお、今後は「きかんしゃトーマス号」においても同様のサービスを検討。「ビール列車」での運用も検討するとのこと。