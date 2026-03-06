大井川鐵道は、今年の「DAY OUT WITH THOMAS」で初登場となる「きかんしゃパーシー号」の報道関係者様向けお披露目イベントを3月5日に開催した。「きかんしゃトーマス号」に先駆けて、3月7日から「きかんしゃパーシー号」が大井川本線で運行開始する。

「DAY OUT WITH THOMAS」は、『きかんしゃトーマス』の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント。今年は「トーマスの大親友」であり、日本においてトーマスと並んで人気の高い緑色のタンク機関車「きかんしゃパーシー号」が大井川本線に初登場。アジア初という実車運行を開始する。

3月5日に開催された報道関係者様向けイベントでは、冒頭に鳥塚亮氏(大井川鐵道代表取締役社長)扮するトップハム・ハット卿を運転台に乗せた「パーシー号」が転車台に入線。「パーシー号」が登場した際、「パーシーだ!」「かわいい!」と歓声があがったという。その後、特別運行列車に親子インフルエンサーや地元の五和保育園の園児達がモデルとして乗車し、初めての「パーシー号」乗車体験を存分に楽しんだとのこと。

「きかんしゃパーシー号」は3月7日から新金谷～川根温泉笹間渡間で運行。6月と12月に「トーマス号」と「パーシー号」が力を合わせ、乗客を迎える特別運転も予定している。