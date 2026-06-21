投手戦、序盤は両チーム無得点

西武とオリックスの試合は、3回を終えて0対0の投手戦。両チームとも得点を奪えず、序盤を終えて互いに譲らない展開となっている。このまま投手戦が続くのか、どちらかが均衡を破るのか、試合は中盤へと進む。

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