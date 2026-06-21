まちゃまちゃがブレイクの裏で抱えていた「信じられないストレス」　その一番の原因は…

ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、お笑い芸人・まちゃまちゃの“イマ”に独占密着した。

まちゃまちゃがブレイクの裏で抱えていた「信じられないストレス」

番組では、東京・高円寺でスナックのママとして店を切り盛りするまちゃまちゃに密着。客との飾り気のないやりとりや、看板メニューの自家製ミートソースを振る舞いながら店を盛り上げる姿が映し出された。

『エンタの神様』(日本テレビ系)出演をきっかけにブレイクを果たし、売れっ子芸人の仲間入りを果たしたまちゃまちゃだが、その裏で「信じられないストレス」を抱えていたという。その一番の原因は当時のマネージャーとの関係にあったといい、「請求書を渡さないとか、もちろん現場にも来ない。仕事内容が分からないまま(現場に)行く」こともあったと不満を吐露した。

さらに、ブレイク芸人として多忙な中での過酷なロケについても言及。「寝ないで地方の海に行って、素潜りをしなきゃいけない。でも、できないんです、私」と振り返り、「水中カメラマンさんのことを好きになりかけましたね。だって命かかってるので」「そういうのにも(マネージャーは)現場についてくるわけでもない。本当にそれが最初に『嫌だなぁ、つらいなぁ』と思った。それで耳もやっちゃってます」「いまだにストレスで聞こえなくなっちゃう」と、当時の無理な仕事が現在も体に影響を及ぼしていることを明かした。

【編集部MEMO】

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