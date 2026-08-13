ロッテ、1点差でソフトバンクを下し勝利

先発投手：ロッテは田中 晴也が6回2失点の好投（4安打8奪三振）、ソフトバンクのＣ・スチュワート・ジュニアは1回1/3回2失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ロッテが2点を追加 5回表：ロッテが1点を追加 5回裏：ソフトバンクが2点を追加 注目選手：ロッテの上田 希由翔が1本塁打、2打点の活躍、ロッテの小川 龍成が1本塁打、2得点の活躍。

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