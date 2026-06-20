東京ミッドタウン日比谷は6月26日～8月23日、イベント「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催する。

HIBIYA MID SUMMER 2026 メインビジュアル

同イベントでは「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときを日比谷ステップ広場を中心に提供する。

メインコンテンツとして、ディズニー&ピクサー映画最新作「トイ・ストーリー5」(7月3日全国公開)をテーマにした「OH MY CAFE」のオリジナルメニューを提供するカフェスタンドを、日比谷ステップ広場にオープンする。登場キャラクターをイメージしたフード3種やドリンク4種を用意する。フォトスポットの設置やテーブルラッピング、BGMなどの演出を行った空間で、映画の世界観に浸りながら食事ができる。

日比谷ステップ広場では、約100席の屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」も同時開催。会場には、自家製コーントルティーヤを使い目の前で調理するライブ感あふれるタコスブースと、燻製で火入れした自家製パストラミが主役の本格派サンドイッチブースが出店する。

屋外ダイナー「HIBIYA SUMMER DINER」提供メニュー イメージ

アルコール類やフローズンカクテル、特製スパイスカクテルなどのオリジナルドリンクも多数用意。期間中は音楽ライブ「HIBIYA MUSIC LIVE」も開催され、フードとエンターテインメントが融合した日比谷ならではの開放的で大人な夜を提供する。

なお、今夏は同グループの都内4施設(東京ミッドタウン、東京ミッドタウン日比谷、東京ミッドタウン八重洲、日本橋エリア)で、それぞれの個性を活かした夏のイベントを連動して展開する。