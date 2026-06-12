三井不動産商業マネジメントが運営するららぽーと4施設(豊洲、名古屋みなとアクルス、EXPOCITY、福岡)は7月1日～14日、アニメ『ブルーロック』とのコラボイベント「ブルーロックでニッポンを青く染めろ！」を開催する。

期間中の目玉は、「元日本代表OBトークイベント」。豊洲では7月4日に中澤佑二氏が、EXPOCITYでは7月11日に播戸竜二氏が登壇する。

中澤佑二氏と播戸竜二氏が登場

7月4日、5日、11日、12日の4日間は、各施設でアクリルチャームなどの景品が当たる輪投げ(参加費300円)や、サッカーボールボウリング(参加費500円)の縁日企画も実施する。

各会場には、描き起こしグッズを販売するポップアップショップが登場。さらに2,000円の購入ごとに限定クリアカードが1枚をプレゼントする。

期間限定POP UP SHOP開催

各施設の館内のフードコートも同作のデザインで彩られる。対象店舗での1会計ごとに、スマホでキャラクターを出現させて撮影できるAR機能付きコースターを配布する。

そのほか、ポップアップショップを除く館内対象店舗で2,000円(合算可)以上を購入すると、限定トレーディングポストカードをプレゼントする買物キャンペーンも同時に展開する。グッズや特典はいずれもランダム配布で、数量限定。