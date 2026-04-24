三井不動産と野村不動産は4月21日、日本橋一丁目中地区で進めている再開発事業の街区名称を「東京ミッドタウン日本橋」に決定したことを発表した。

六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の「東京ミッドタウン」として、2026年9月末に竣工、2027年秋のグランドオープンを予定している。同プロジェクトは、日本橋川沿いの再開発「日本橋リバーウォーク」の第一弾プロジェクトとして、都心最大級の複合機能を備えた新たな都市モデルを提示する。

同事業はAからDまでの4つの街区で構成し、歴史的建築の保存から超高層タワーまで、多彩な表情を持つ街並みを形成する。

A街区では、中央区指定有形文化財である「日本橋野村ビルディング旧館」の外観を保存・活用する。低層部に商業施設を配し、伝統を未来へ繋ぐ。B街区は、日本橋川に開かれた複合施設「日本橋リバーサイドテラス」を整備。商業施設と48戸の住宅を備え、水辺の回遊性を高める。

C街区は、地上52階・地下5階、高さ約284mの超高層複合タワー。名称は、「日本橋野村三井タワー(通称：ザ タワー)」に決定した。D街区は、「日本橋一丁目三井ビルディング(通称：サウス)」を整備。「COREDO日本橋」は2026年10月に閉館し、2027年秋に「東京ミッドタウン日本橋」の商業ゾーンとしてリニューアルする。

C街区の「ザ タワー」には、低層部(10階～20階)と高層部(22階～38階)からなるエリア最大級のフロアプレートを有するオフィスを整備。10階および21階には屋外スカイガーデンを設ける。5階～8階には、都心最大規模のMICE・ビジネス支援施設を整備。2つのホールと12のカンファレンスルームを備える。

地下1階～3階には商業施設を整備し、隣接する「サウス」と接続する。

商業施設1階イメージ

39階～47階には、ヒルトンの最上級ラグジュアリーホテル「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」が2027年秋に開業。さらにその上階48階～51階には、アジア太平洋地域初となる同ブランドの賃貸レジデンス「ウォルドーフ・アストリア・レジデンス東京日本橋」も誕生する。