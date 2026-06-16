三井不動産は6月26日～28日、リージョナルパートナーとして応援しているニュージーランドのラグビーチーム「マオリ・オールブラックス」の来日を記念したイベント「MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK」を、「Hisaya-odori Park ミズベヒロバ」(愛知県名古屋市)で開催する。時間は11:00～17:00。

MĀORI ALL BLACKS RUGBY PARK

同イベントは、ラグビー体験や選手との交流を通じてスポーツを体験する機会を創出し、都市公園を舞台とした新たな賑わいづくりを目指すもの。同社は2024年6月にニュージーランドラグビー協会とパートナーシップ契約を締結しており、2027年まで日本国内での活動をサポートしていく。

6月26日の15:30からは、小学1～2年生の子どもたち30名を対象としたラグビーアカデミーをミズベヒロバ内のゲージコートで実施する。選手と直接触れ合いながらタグラグビーやパス体験を通じて魅力を体感できる。雨天荒天時は中止。

ラグビーアカデミー

会場内では多彩なコンテンツを展開する。「ラグビーアクティベーションエリア」では、初心者でも気軽に楽しめるパスターゲットやタックル体験ができるコーナーが登場する。

期間中、チームの世界観を表現したウォールバナーなどで公園全体がラグビー一色に彩られる。6月23日～28日には、「お買い物キャンペーン」を実施。「RAYARD Hisaya-odori Park」で合計2,000円(合算可)以上のポイント付与を伴う買い物をした人を対象に、グッズやお買い物券などが当たる抽選を行う。

三井不動産×マオリ・オールブラックス お買い物キャンペーン

6月25日～28日は、施設内の「FabCafe Nagoya」にて、期間限定の「マオリ・オールブラックス Cafe」を展開。限定コラボメニューや店内装飾、選手との交流イベントなどを実施する。