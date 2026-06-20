「簡単にやせられる」と誤った目的で使用が広がる「マンジャロ」――きょう20日に放送される日本テレビの番組『池上・粗品のヤブから真相ニュース』(13:30～)では、実際にマンジャロを使用し4週間で12kg痩せたという女性と糖尿病専門医が登場。池上彰と粗品が、SNS上での違法売買やルッキズム社会の問題にも斬り込む。

「簡単にやせられる」と誤った目的で使用

同番組は、世間を騒がせるニュースの当事者をスタジオに呼び、池上と粗品が忖度なしで質問をぶつける新しい報道番組。解説者ではなく“質問者”として切り込む池上と、お構いなしに本音をぶつける粗品が、ニュースの真相や当時の決断、後悔、未来への教訓を引き出していく。

今回、2人が斬り込むテーマの一つが、「マンジャロ」ダイエット問題。「2型糖尿病」の治療薬であるマンジャロが、いま“簡単にやせられる”と誤った目的で使用されるケースが広がっているという。

本来は、医師が必要と判断した場合のみ処方される薬だが、SNS上で違法に売買されていることも問題になっている。

スタジオには、実際にマンジャロを使用し、4週間で12kg痩せたという女性と、糖尿病専門医が登場。粗品は女性に率直に問いかけ、池上も容姿を重視するルッキズム社会に疑問を投げかける。

さらに、マンジャロを使ったダイエットが“太りやすい体になるリスク”など、医師から実態が明かされる。

話題性だけが先行し、SNS上で拡散される“やせる薬”というイメージ。その裏にどのような危険性や社会的背景があるのか、池上と粗品が当事者と専門医に向き合いながら掘り下げていく。

ジャングリア沖縄の噂にも直撃

このほか、「観客ガラガラ」は本当かというネット上の声をめぐり、ジャングリア沖縄の運営会社であるジャパンエンターテイメントの加藤健史CEOもスタジオに登場。

総事業費700億円を投じてオープンした同施設をめぐる批判や噂について、池上と粗品が直撃する。開業直後の「長すぎる待ち時間」や「天候対策の甘さ」への反省、限られた資金の中でアトラクション体験を最優先した裏事情、この夏に向けた改善策などが語られる。