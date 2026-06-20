おばたのお兄さん×辰巳雄大、『クセスゴ!』で“ダブル堂本剛”「3年越しの夢が叶った」

「今回は『クセスゴ!』ということで200％の剛くんを出しました」――7月4日に放送されるフジテレビ系バラエティ特番『千鳥のクセスゴ！』(21:00～)の全出演者が公開。おばたのお兄さん×ふぉ～ゆ～・辰巳雄大の初コラボ、『THE SECOND 2026』王者・トットの初登場など、総勢50人以上が“クセがスゴいネタ”を披露する。

おばたのお兄さん×辰巳雄大、剛力彩芽、加藤清史郎も初出演

『千鳥のクセスゴ!』は、人気芸人たちが普段披露しているネタとは一味違う“クセがスゴいネタ”を披露するバラエティ番組。2020年5月から2025年3月まで放送され、お笑いファンのみならず幅広い世代から支持を集めてきた同番組が、1年4カ月ぶりに土曜プレミアム枠で復活する。

今回、第2弾出演者として発表されたのは、今井らいぱち、おばたのお兄さん×ふぉ～ゆ～・辰巳雄大、COWCOW、カカロニ、加藤礼愛×とろサーモン・久保田かずのぶ、かもめんたる、河合郁人、しずる×剛力彩芽、スクールゾーン、土佐兄弟×加藤清史郎、トット、トータルテンボス・大村朋宏×大村晴空、中山功太×ロジャー沖縄、林田茶愛美×林田カフカ、Mr.シャチホコ×だしおさん、リンダカラー∞、レイザーラモンRG×ジェラードン・かみちぃ、笑い飯の18組。

“圧倒的歌唱力×毒舌ラップ”のコラボユニット・加藤礼愛×とろサーモン・久保田かずのぶ、“男性アイドルものまね”に定評のある河合郁人、“親子ユニット”のトータルテンボス・大村朋宏×大村晴空ら常連組に加え、『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』王者のトット、数々のバラエティ番組で活躍するカカロニといったニューフェイスも登場する。

さらに、芸人のコラボ相手として、加藤清史郎、剛力彩芽、ふぉ～ゆ～・辰巳雄大の初出演も決定。加藤は“高校生あるある”でおなじみの土佐兄弟と、剛力はしずると、辰巳はおばたのお兄さんと、それぞれスペシャルコラボネタを披露する。

おばたのお兄さん×辰巳雄大、“ダブル堂本剛”を披露

おばたのお兄さんと辰巳雄大は、今回が初コラボ。辰巳は収録について「テレビで見ていたあの『クセスゴ!』のステージでものまねができるということに、すごくワクワクしました」と振り返る。

2人が披露するのは、“ダブル堂本剛”のものまね。辰巳は「子どものころから、それこそ入所する前から剛くんに憧れていて、剛くんのものまね歴は28年以上になります」と明かし、「芸能界には剛くんのものまねをする人はたくさんいらっしゃいますけど、その中で僕は唯一“誇張しない”というところを評価してもらっているんじゃないかという自負があって。ですから今回も、“いかに誇張をしていないか”を視聴者の皆さんに確認していただきたいです!」とコメントする。

一方のおばたのお兄さんは、辰巳との共演について、以前のものまね企画で共演したことをきっかけに「いつか“ダブル剛”でやりたいねって、ずっと話していた」と説明。「今回、3年越しの夢が叶って、しかも『クセスゴ!』という番組で披露することができて、本当に感無量ですね」と喜んだ。

見どころについては、「あくまでも真剣に、純粋に堂本剛さんのものまねをしたい辰巳さんから、どれだけ“クセ”を引っ張り出せるかが、今回の僕の課題でした(笑)」とおばたのお兄さん。辰巳も「いつもは100％の剛くんですが、今回は『クセスゴ！』ということで200％の剛くんを出しましたので、楽しみにしていただきたいです！」とアピールした。

『THE SECOND 2026』王者・トットも初登場

そして、『THE SECOND～漫才トーナメント～2026』王者のトットも『クセスゴ!』初出演を果たす。初出演が決まったときの感想を聞かれると、多田智佑は「でっかい番組や! 『THE SECOND』で優勝獲ったからや! うぉ～!…って感じでした(笑)」と率直に表現。

桑原雅人は「『クセスゴ!』は、芸人さんたちがインパクトのあるネタを披露する番組というイメージが強くて、俳優さんやアイドルの方とのコラボネタも話題になったりして、とにかく注目度の高い番組なので、僕らもいつか出させていただきたいと思っていました。素直にうれしかったですね」と語る。

今回披露するネタについて、多田は「実は今回のネタは、全て僕の実話なんです」と明かす。桑原は「本当に多田さん本人は自分のことを変だとは思っていないっていう。もともと普段からクセがスゴい人間なので(笑)」と解説し、多田も「僕らの漫才って基本、実話を元にしていることが多いんですよね」と話した。

視聴者に向けて桑原は「ついにトットが『クセスゴ!』に来ました! 『THE SECOND』チャンピオンということでね、漫才が面白いのはもちろんですけれども、実は“クセがスゴいネタ”も持ってるんだぞ、というところも見ていただきたいです。王者の“幅”を堪能してください」と呼びかける。多田は「俺のこと、“こいつ緊張して顔ガチガチやないか!”っていう目線だけでは見るなよ!」とツッコミ気味に締めた。

【編集部MEMO】

『クセスゴ!』について、総合演出の名城ラリータ氏は、マイナビニュースのインタビューで「コロナ禍で作った番組なので、ネタが面白い若手芸人さんを紹介して、劇場やYouTubeを見に行ってほしいという思いも最初はあったんですけど、その後は千鳥さんが何を言うのかという、ある意味で僕らと千鳥さんとの勝負です」と語っていた。

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