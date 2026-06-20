富津があるのは静岡県――!? テレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『海だけバラエティ ウナバラ! ～この夏絶対食べたい! 日本全国港メシ50連発!～』(7月5日16:05～)の収録後に取材に応じた結成2年のアイドルグループ・SWEET STEADYの白石まゆみが、富津市観光大使・保田圭の目の前で、思わぬ“失言”をしてしまった。

日本全国の“港メシ”を50連発で紹介する同番組。今回は、専門家が「全国津々浦々の港の中でも、激アツの港メシの宝庫」と語る、東京湾周辺・静岡・小豆島に注目。各地の港を専門家と番組が徹底調査し、とっておきの港メシを発掘していく。

保田が観光大使を務める千葉県・富津からは、黄金アジのアジフライをはじめ特産のアサリを使った絶品料理の数々を紹介。さらに、専門家大絶賛のご当地グルメ「はかりめ丼」がスタジオに登場すると、そのおいしさに出演者たちは大興奮。地元名物への好反応に、保田もご満悦の様子だ。

しかし収録後の取材会で、VTRに登場した港町で行ってみたい場所を聞かれた白石は「私は、保田さんが観光大使をされている静岡…」と言ってしまい、周囲から慌てて「千葉です! 千葉です!」と修正が。

「千葉!? ごめんなさい!」と平謝りの白石に、「これで覚えてもらいましたから、良かったです」と笑顔の保田。白石は改めて、「千葉県の富津市に行きたいと思います。(保田が)富津のことをお話しされている時に、目がキラキラ輝いてたから、やっぱり美味しいんだと思ってすごく気になりました。千葉県の富津市に行きたいと思います」と脳に刷り込むように繰り返し、二度と同じ間違いを犯さないという強い意思を見せていた。