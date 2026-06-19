Snow Man・ラウール、YOU、令和ロマン・高比良くるまが出演する日本テレビの特別番組『The Fashion Post』が、27日(25:40～ ※関東ローカル)で放送。ファッションメディア「The Fashion Post」をテレビ化した新感覚コンテンツだ。

特別番組『The Fashion Post』

番組では、ラウールが“編集長”として番組を進行し、YOUと高比良がエディターとして参加。さらに、元『VOGUE JAPAN』編集トップのティファニー・ゴドイ氏が特別編集者として加わり、ファッションの最前線を多角的に掘り下げる。

日本人デザイナーの躍進に驚くくるま

YOUはブランドのディレクター交代に興味津々

番組では、世界で躍進する日本人デザイナーや、業界で相次ぐクリエイティブディレクターの交代劇などを紹介。さらに、モデルとしてパリ・コレクションに出演経験を持つラウールが、ショーモデルの過酷なオーディション現場についても語り、華やかな世界の裏側に迫る。

加えて、環境問題などファッション業界が直面する課題にもフォーカス。各ブランドが進めるサステナブルな取り組みも取り上げ、今後のファッションのあり方を考える内容となっている。

番組後半には、世界で活躍するモデル・新井貴子がゲスト出演。海外での下積み時代の苦労や、パリ・ロンドン・ニューヨークそれぞれのショーの違いについて語る。さらに出演者たちは、私服やショッピングなどプライベートのファッション事情を明かし合い、スタジオが騒然となるラウールの“自宅エピソード”も見どころだ。

Snow Man・ラウール

収録を終えたラウールは「ファッションをテレビで、というお話を頂いた時は、どちらの感覚も体験してきた自分にとってはかなり難易度の高い企画であると思う反面、何か業界に対して、番組を見る人にとって意義を残せる可能性があるとも思いました」とコメント。

Snow Man・ラウール

「深すぎても浅すぎてもいけない難しいテーマだったが、出演者・スタッフと楽しく収録できた。盛り上がりすぎて話しきれなかった内容も多く、ぜひ第2弾をやりたい」と意欲を見せ、「ぜひご視聴いただきたい」と呼びかけている。