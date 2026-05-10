2025年夏に西友を買収した、九州発のスーパー「トライアル」。買収後は西友店舗をトライアルに転換したり、西友でもトライアル商品を販売したりするなど、九州以外でもその品揃えやコスパの良さが話題となっています。中でもお惣菜＆スイーツは美味しさと驚き価格が反比例していると大人気! 特に人気の商品を食べてみました。

税込200円以下! 惜しみない玉子のボリューム感「玉子サンド」

今回ご紹介するメニューはいずれも西友店舗で購入したものです。まずは、「白いたっぷり玉子サンド」。

コンビニでもスーパーでも定番でどこでも買える印象の玉子サンドですが、トライアル商品は見た目からしてかなりのインパクトがあります。とにかく挟まれている玉子の量がボリューム満点！そして2個入りで税込199円という価格にも驚きです。

サイズは1個あたり10cm×5cmほど。

コンビニのスリムな玉子サンドを想像しているとかなりデカいのでビビる

手に持つとずっしりとした重さに2度も3度も驚かされます。味は、一口目で玉子の素朴な味わいを堪能できる～と思っていると後からじゅわっとバターの濃厚な旨味が抜けていきます。

素朴さ→バター濃厚! と移り変わる味わいの虜に

安くてデカいだけでなく、味でも虜になってしまう「白いたっぷり玉子サンド」。筆者が通う西友では毎朝かなりの数が陳列されていますが、夕方には完売している日ばかり。近隣住民のリピート買いが止まりません。

九州ならではの味付け? 最強コスパの「ロースかつ重」

続いてはもうひとつの話題作「ロースかつ重」。一見、他でもよく見るかつ重商品にも思えますが、価格は驚きの299円!

パッケージには「枕崎産かつお節使用」とありますが、鹿児島県枕崎市は鰹節の生産量日本一を誇る場所。「全国鰹節類品評会」でも最高賞を何度も受賞するほどのかつお節を使用した出汁がしみしみのカツが玉子で閉じられたビジュアルは食欲をそそります。

重量は400gオーバーとボリューム感もたっぷりです。

筆者が購入した商品は403g! ずっしり

この価格を実現するために各店舗で機械を使い効率的に製造しているそうですが、まるで熟練の職人がつくったかのようなとろ～っとした卵も魅力です。

カツは出汁の旨味がしみていて美味しいのですが、気になったのは味付けがかなり甘めであること。九州といえばお醤油も甘いイメージですが、カツ重なども甘い味付けのものが好まれるのでしょうか? 最初は驚きましたが徐々に甘さのある旨味にもハマりました!

しっかり出汁がしみた味

機械が故障したのかと思うほど、クリーム爆盛! ロールケーキ

西友で買えるトライアル商品の中で、実はスイーツもかなりインパクトがあるものが多いのです。筆者が最も惹かれたのは「クリーム爆盛ロールケーキ小」。

すべての商品に手描きPOP風のラベルが貼られていて、思わず売り場で凝視してしまいました。赤字で「悲鳴」と書かれているところはとてもスイーツとは思えないワードセンスです(笑)。

恐る恐るフタを開けてみると、コンセプトが「クリームを楽しむためのロールケーキ」なだけあって、クリームの量が半端ない! 機械が故障して入れる量間違えた? と思うレベルです。

はみだし過ぎ? と機械の故障を疑うレベルの生クリーム量

クリームのボリューム大丈夫か? と不安になりながら食べてみたのですが、口当たりが軽く、いくらでも食べられそうなほどすっきり! だけど甘さは十分にある絶妙なラインを攻めてきます。生クリーム好きな人はもちろん、2～3人でシェアする上品な大人のスイーツとしてもありです。

とにかくデカくて重いおはぎアソート

お惣菜売り場で「トライアル名物!」とひときわ目立つ位置に置かれていたのは「おはぎアソート」です。資さんうどんでもおはぎが定番商品として販売されていますし、九州ではおはぎが人気なのでしょうか?

あんこが表面のタイプと、きなこがまぶされたタイプの2種類が楽しめるセットです。お店で売られている商品なのにどこかおばあちゃんが作ってくれたような素朴さがあるのが癒されますね。

2つの味わいがアソートになっている

写真では伝わりづらいかもしれませんが、直径6cm弱ほどと大きいサイズで、手のひらに乗せるとかなりずっしり。

手のひらサイズなので1人で2つ食べるとかなりのボリューム

あんこの方は、オーソドックスな外粒あん＆中もち米です。想像していたよりも甘すぎないのですが……とにかくデカイので1人で1個食べきるのも一苦労(笑)。

きなこの方は、外きなこ＆間にもち米＆中あんこでした。あんこの量が半端ないですが、こちらもやっぱり甘さは控えめです。アソートなので2個入りなのですが、賞味期限は当日。1人で2つはとても食べきれないと思うので、やっぱり複数人で分ける想定ですかね……。

とにかく驚くほどコスパの良いトライアルのお惣菜＆スイーツ。お腹いっぱい食べたい方はぜひトライアルか西友で探してみてくださいね。