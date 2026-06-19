「1位じゃなかったから、まだそんなに目立たなかったんだけど……」お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、5月26日深夜に放送された中京テレビのバラエティ番組『太田上田』(毎週火曜 24:59～25:24)で、「不快な司会者ランキング」で1位となったことについて本音を明かした。

太田光

「やっぱ傷つきますよ」太田光の本音

太田は、「俺なんかはだいたい、3位とか2位とか、その辺を行ったり来たりしてた」と説明。「でも1位じゃなかったから、まだそんなに目立たなかったんだけど」と振り返った。

そのうえで、「よくね、言うんですよ。『悪名は無名よりマシ』って。嫌われてるタレントは好きなタレントでも入るからっていうんだけど、俺、好きなタレントの中に1回も入ったことないんです」と肩を落とした。さらに、「ただただ嫌われてるんですよ、僕の場合」と自虐し、「別にいまさら嫌じゃないんだけど、やっぱり傷つきますよ。それはしょうがないじゃん。人間なんだから」と率直な胸の内を吐露。

また、「前から嫌な予感してた」と言い、これまでランキング常連だったメンバーが次々と番組を終えていったことにも言及。「待ってよって感じなの、俺としては。『いかないで、だって俺たち常連じゃん』みたいな」と冗談交じりに話した。

太田の嘆きに対して、くりぃむしちゅーの上田晋也が、「でも毒舌吐いて、有名な人をテーマにやったりとかしてたじゃん。その段階で、『俺は嫌われてもいいから、これがウケるから』ってやってるわけじゃない。 なんなら嫌われにいってるわけじゃん。てことは思惑通りじゃん」と指摘すると、太田は、「理屈では、ですよ。だけど見たときに傷つきますよ。人間だから」と再び嘆き節。上田は、「アンタほど叩かれ続けてきたのって、他だとタンバリンぐらいじゃないか」とツッコんでいた。

しかし、コメント欄には800件以上書き込まれ、「私はぴーちゃん(※太田の呼称)のこと好きだよ」「俺は昔から太田さん大好きだぞ」「太田さんは優しい人。好きですよ」「世間はぴーちゃんの真の優しさを知らない」「こういう時にしっかり落ち込む太田さんが好き」「ぴーちゃんが好きな視聴者がいるということ思い出して欲しい」「おれは太田さんを好きでいられる価値観を持てて良かったと心から思う」「太田さんの優しさに気づけない世間がおかしい」「太田さんを励ましてくれてありがとう上田さん」「太田上田のコメント欄読んだ方がいい、愛されてるのわかるから」「ここのコメ、ぴーちゃん見てくれたらいいな。。マジで好かれすぎなのに」「コメ欄優しいな〜」「なんかコメントみてたら泣けてきた」などと太田への愛情あふれる声が多数寄せられた。