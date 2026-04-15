お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が12日、中京テレビのバラエティ番組『太田上田』(毎週火曜 24:59～25:24)の公式YouTubeで、ドジャースの大谷翔平とのエピソードを明かした。

上田晋也

大谷翔平に「ご無沙汰してます」とあいさつしたら…

WBCでの大谷の活躍に話題が及ぶ中、上田と大谷が、過去に番組や取材で何度か対面していることに触れられた。爆笑問題の太田光から「『あ、上田さん』ってなる？」と問われると、上田は2年ほど前にドジャースの取材に行き、ロッカールームを訪れた際の出来事を回想。

そこでのやり取りとして、「『どうもどうも、ご無沙汰してます』なんて言ったら、『上田さんおしゃれですね、それカッコいい』って。『これ、スタイリストが用意してくれた服なんだけどね』なんていうやり取りぐらいは」と当時の会話を紹介した。

このエピソードを聞いた太田は、「ええ! マジで? すごいなお前。そんな人、限られてるよ」と驚きを見せると、上田も「俺もちょっと興奮はしたけどね、もちろん」と回顧。そのうえで、大谷が日本ハム時代にMCを務める日本テレビ系スポーツ番組『Going! Sports&News』に出演したことや、エンゼルス時代にグラウンドですれ違ってあいさつを交わした記憶にも触れつつ、「恐れ多くて声なんかかけられないよ」と話していた。